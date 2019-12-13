13 Aralık 2019 Cuma 14:43:09 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 14:45:59
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında iki iddianame hazırlandı.
Katil Özgür Arduç hakkında, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Katil Özgür Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
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