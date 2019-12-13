Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Katil Özgür Arduç hakkında, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Katil Özgür Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.