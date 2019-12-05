05 Aralık 2019 Perşembe 13:56:54 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 14:17:26
Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ceren Özdemir'in katil zanlısı "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı.
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