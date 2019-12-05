Ceren Özdemir'in annesi feryat etti: Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar

  • Bist 100
    108680
  • Dolar
    5,7645
  • Euro
    6,4012
  • Altın
    273,1270
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift
İzmir'de silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var İzmir'de silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var
Fatih Terim’in hesabını kestiği isimler belli oldu! 6 futbolcu yolcu Fatih Terim’in hesabını kestiği isimler belli oldu! 6 futbolcu yolcu
Şaşkınlık yaratan olay! Hamile komşusunu kaçırıp kuma yaptı Şaşkınlık yaratan olay! Hamile komşusunu kaçırıp kuma yaptı
Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna kattı Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna kattı
Rum lider Anastasiadis'ten hadsiz sözler! Türkiye'ye nota vermişler Rum lider Anastasiadis'ten hadsiz sözler! Türkiye'ye nota vermişler
Yıpranma ile 45 meslekte erken emeklilik fırsatı! Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma payı ile kimler emekli olabilir? Yıpranma ile 45 meslekte erken emeklilik fırsatı! Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma payı ile kimler emekli olabilir?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
İhracatını en çok artıran il olan Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu İhracatını en çok artıran il olan Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu
Selaları susturmaya çalışan hain general Murat Aygün'e ağırlaştırılmış müebbet Selaları susturmaya çalışan hain general Murat Aygün'e ağırlaştırılmış müebbet
Kafir Profesör hesabıyla devlet büyüklerine hakaret eden kişi savcı çıktı! Kafir Profesör hesabıyla devlet büyüklerine hakaret eden kişi savcı çıktı!
Sağlık Bakanı açıkladı: Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak Sağlık Bakanı açıkladı: Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak
Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Kadir Ezildi nereli? Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Kadir Ezildi nereli?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Buzlanma ve don! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Buzlanma ve don!
Ceren Özdemir'in annesi feryat etti: Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar Ceren Özdemir'in annesi feryat etti: Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar
Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat İsrail'i çıldırttı! Skandal paylaşım! Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat İsrail'i çıldırttı! Skandal paylaşım!
Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti
Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim başvuru tarihleri! Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı şartları neler? Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim başvuru tarihleri! Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı şartları neler?
Son Dakika: Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı Son Dakika: Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne?
İhsan Eliaçık’ın hapsi onandı! İhsan Eliaçık’ın hapsi onandı!
Uğur Dündar'ın paylaşımına Bülent Turan'dan esprili yanıt: Dünyada gördüğüm en cimri adam Uğur Dündar'ın paylaşımına Bülent Turan'dan esprili yanıt: Dünyada gördüğüm en cimri adam

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Aralık 2019 Perşembe 14:13:06 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 14:16:14

Ceren Özdemir'in annesi feryat etti: Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar

Ordu’da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in anne ve babası İHA’ya konuştu. Anne Gülfer Özdemir, Beş dakika önce telefon ile görüştük, bana Anne ben eve geliyorum ne yemek var?’ dedi. Bu gece çorba içmek istiyorum’ dedi, arkadaşları çağırmış bir yerde oturmak için gitmemiş, keşke gitseydi. Onlarla gitse belki kurtulurdu ama olmadı böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar dedi.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir’in evinde yas var. Aile fertleri kızlarının fotoğraflarına bakıp gözyaşlarını içine akıtırken anne Gülfer Özdemir, kızı Ceren’in son giydiği elbisesini koklayarak acısını yüreğine bastırıyor.

Anne Gülfer Özdemir, “Psikopat birisi cezaevinden bırakılır mı? O zaman bunu bırakan da suçlu, hepimiz suçluyuz. Ben hiçbir cana kıyamam. Benim evladım da kıyamaz. Bu canileri bir yerde tutsalar da insanlar rahat etse olmaz mı? Bu insanlar ölmek için mi yaşıyorlar? Benim çocuğumun ne hayalleri vardı. Bu memlekette bir yerlere gelip insanlara örnek olacaktı. Gittiği yerde hep sevgi dağıtıyordu benim yavrum. Bir tek benim değil herkesin yavrusuydu. Herkes severdi onu. Sadece canileri istemiyoruz, böyle potansiyeller toplansın. Bu elbise en son giydiği kıyafetlerden birisiydi. Sadece kokusunu bundan alıyorum bir saat giyse çıkarıyordu. Ben ona hayranlıkla bakıyordum ama doyamadım” dedi.

“BÖYLE CANİLER SOKAKTA OLDUKÇA ÇOK CANLAR YANAR”

Yakalanan katil zanlısını tanımadıklarını ve daha önce hiç görmediklerini belirten anne Gülfer Özdemir, “Katil ile hiçbir alakamız yok. Katili hiç tanımıyoruz. Benim çocuğum kediden korksa beni çağırır, koşar giderdim. Şüphelense çağırırdı. Ben koşarak gider onu alırdım. Çekinirdi, sokakları iyi olmadığını biliyorduk. Onun en ufak bir şüphesi olsaydı bize bildirirdi. Beş dakika önce telefon ile görüştük, bana ‘Anne ben eve geliyorum ne yemek var?’ dedi. ‘Bu gece çorba içmek istiyorum’ dedi, arkadaşları çağırmış bir yerde oturmak için gitmemiş, keşke gitseydi. Onlarla gitse belki kurtulurdu ama olmadı böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar” diye konuştu.

“EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELSİN, SEVGİ TOHUMLARI EKSİNLER. İNSANLARA NEFRETLE BAKILMASIN”

Anne Gülfer Özdemir, duygularını şöyle ifade etti: ”Benim terk bir isteğim var, benim ciğerim yandı, hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Eğitim sistemi düzelsin, sevgi tohumları eksinler. İnsanlara nefretle bakılmasın. Böyle canileri de toplasınlar, böyle potansiyelleri de toplasınlar. Hiçbir anneyi yakmasınlar. Bizim başka yerimiz yok, bu Türkiye’de yaşayacağız. Hep birbirimize sevgi ve saygı ile bakalım. Belki saygı tohumları olsaydı bunlar yaşanmazdı. Benim çocuğum bu şekilde seçilemezdi. Benim çocuğum bir karıncaya dahi dokunamazdı. Evden alıp dışarı atardı. Sevgiyle yaşadı, sevgi ile gitti benim yavrum. Hak etmedi, benim yüreğim yanıyor. O cani de cezasını çeksin. Eğer arkasında onu destekleyen varsa o da çeksin. Hepimiz bir olalım, bulalım benim başka diyecek bir sözüm yok, tek isteğim bu. Benim gibi kimse yanmasın. Bütün Türkiye benim çocuğuma ağlıyor, ben bunun farkındayım. Benim çocuğum her yerde başarılı olmak istediğini söylüyordu. Sanat ruhluydu benim yavrum. Ona kıyamazdım. Her zaman da destekliyordum, her türlü arkasındaydım. Kapıdan yolcu etsem arkasından sevgi ile peşine bakardım. Hiç büyümesin yanımda kalsın diyordum ama kalmadı, caniler yedi çocuğumu, başka kimsenin canı yanmasın. Benim tek dileğim böyle potansiyeli olanları toplasınlar, ben bunu istiyorum. Benim tek isteğim bu. Silah ve bıçak vermesinler ellerine.”

“EVDEKİ ADAMA KELEPÇE TAKILIYOR DA BUNA NEDEN KELEPÇE TAKILMADI”

Baba Yılmaz Özdemir de katil zanlısının cezaevinden firarını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, “Şimdi ben çocuğumu 20 yaşına kadar yetiştirmişim, bizim elimizden alıyor. Buna nasıl bir yasa uygulanır. O cinayetten yargılanan, cezaevinde açıkta yatıyorsa da dışarıda insanlar kelepçe ile geziyor. Bunlara neden kelepçe takılmadı, firar edeceği bilinmiyor muydu? Dışarıdaki adama kelepçe takılıyor, evine gidiş-geliş saati takip ediliyor ama içerideki adama izin veriyorsun. Adam firar ediyor. Benim tek düşüncem bu. Bununla hangi kurum ilgileniyorsa, bilemiyorum o konuda duygumu ifade edemiyorum. Ne yapmaları gerekiyorsa yapsınlar” açıklamasında bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ