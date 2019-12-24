Ceren Özdemir’in katiline akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç'un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.