Ceren Özdemir’in katiline akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi
Ceren Özdemir’i takip edip öldüren katil Özgür Arduç’a akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç'un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.
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