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03 Şubat 2020 Pazartesi 10:52:51 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:09:43

Ceren Özdemir’in adı Adana’da açılan bir müzik atölyesine verildi

Katil Özgür Arduç’un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı Adana’da açılan bir müzik atölyesine verildi. Törende konuşan Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, kızının hedeflerinin yazdığı kağıdı okurken duygulu anlar yaşandı.

Ülkeyi yasa boğan olayın ardından Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Bülent Evevit Sanat Parkı’na yapılan müzik atölyesine Ceren Özdemir’in adı verildi. Ayrıca park içerisine Özdemir’in bir büstü de yerleştirildi. Park içerisinde düzenlenen açılış töreni Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisiyle başladı.

Dinletide Aşık İmami’nin Ceren türküsü duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

''KIZIMIN SINIRLARINI ZORLADILAR''

Bale gösterisiyle devam eden törende konuşan Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, kızının hedeflerinin yazdığı kağıdı okurken duygulanarak, şunları kaydetti:

"Kızımın, piyano öğrenmek, İngilizce’sini geliştirmek, Erasmus ve yüksek lisans yapmak, tek başına yaşamayı öğrenmek gibi planları vardı. Mezar taşına yazdırdığımız cümlelerde ise ‘Sınırların ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim. Bu, öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğum meselesidir' yer alıyor. Kızımın sınırlarını zorladılar."

''KADINA ŞİDDETE ‘DUR’ DEME ZAMANI GELDİ''

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise acının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, "Burada bir belediye başkanı olarak değil, 3 kız çocuğu babası olan biri olarak konuşuyorum. Allah, kimseye Ceren kızımızın ailesinin yaşadıklarını yaşatmasın. Bugün bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ceren ne ilkti, maalesef ne de son olacak. Gün geçmiyor ki gözümüzü bir kadın cinayeti haberiyle açmayalım. Kadına yönelik şiddete artık 'dur' deme zamanı geldi" diye konuştu.

''İDAM CEZASINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM''

Sanatla uğraşan toplumların şiddetten uzak durduğunu düşündüğünü ifade eden Başkan Çetin, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz parkın amacı da bu. Burada resim sanatıyla uğraşanlar resim atölyesinde, müzikle uğraşanlar ise Ceren Özdemir Müzik Atölyesi’nde çalışmalarını sürdürecek. 25 yıllık bir ceza avukatı olarak, ne kadar idam cezalarına karşı çıkmış bir hukuk adamı olsam da bu cinayetlerden sonra oturup düşünmeye başladım. Acaba bazı suçlarda idam cezasının olması gerekir mi diye düşünmeden edemiyorum."

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve baba Yılmaz Özdemir kesti. Daha sonra Ceren Özdemir’in park içerisindeki büstünün açılışı gerçekleştirildi.

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