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11 Aralık 2019 Çarşamba 11:11:54 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:14:08

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili çok konuşulacak iddia: Ordu, kirli bir plana mı alet edilmek isteniyor?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Ordu’da üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’in katledilmesiyle ilgili olarak bir komplo teorisi üretti. Ceren’in katledilmesinin ardında başka oyunlar mı var? sorusu üzerinden yola çıkan Kırıkkanat, katil Özgür Arduç’un geçmişte ve günümüzde birileri’ tarafından kullanılan bir katil olabileceği iddiasını öne sürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

Kırıkkanat, söz konusu komplo teorisine dayanak olarak şu sözleri dile getirdi:

“2009’da evim soyuldu, sadece bilgisayarım çalındı. Soygunu, yarı açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkûma yaptırdılar. Soyguncuyu teşhis ettim. Mahkûm oldu. Hâlâ kaçak. Bir teorim var… Ceren’in katili de geçmişte böyle kullanıldığı için kaçaktı, yakalanmıyordu ve hâlâ kollanıyor!”

ORDU, KİRLİ BİR PLANA ALET EDİLMEK Mİ İSTENİYOR?

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın ise, “Farklı bakmak” başlıklı köşe yazısında bu komplo teorisini bir adım öteye taşıyarak “Birileri Ordu’yu kirli planlarına alet etmek mi istiyor?” sorusuna yanıt aradı.

Yazısında bir dizi soru sıralayan Yalçın, şunları kaydetti:

“Ceren Özdemir’in katledilmesindeki ana gaye Ordu’daki güvenlik zafiyetini tartışmak mı?

Bale öğrencisi Alevi aile çocuğu Ceren, toplumsal hassasiyetleri harekete geçirmek için özel olarak mı seçildi?

Hedef, Ordu kent yönetimi mi?

Suça eğilimli katil neden Ordu Açık Cezaevi’ne nakledildi?

Raporunda psikolojik vaka olduğu belirtilmesine rağmen, doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı yokken bu karar nasıl alındı?

Cezaevinden kaçınca Ordu gibi küçük şehirde neden bir hafta yakalanmadı?

Katil Arduç’un Ceren’i öldürmesinde kimin ne menfaati olabilir?

FETÖ yargı örgütlenmesinin kilit isimleri savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın kaçış güzergâhının İstanbul ve Ordu ayağı isim ve adresleriyle ayrıntılı sorgulandı mı?

Öz ve Kara, Ordu’da nerelerde kaç gün saklandı?

FETÖ Ordu’da hâlâ güçlü mü?”

HİLMİ GÜLER’E KUMPAS MI KURULMAK İSTENİYOR?

Ordu’da imar planları değiştirilerek kent siluetini bozan üç gökdelen inşaatı bulunduğunu hatırlatan Soner Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının bu gökdelenlere karşı dava açtığını ve halkın “İstemiyoruz” diye 110 bin imza topladığını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in seçim sürecinde FETÖ’nün hedefinde yer aldığını ifade eden Yalçın, bizzat Hilmi Güler tarafından encümen kararıyla bu gökdelenlerin yıkılması talimatı verdiğini yazdı.

Yalçın son olarak şu soruyu okuyucularıyla paylaştı:

“Tam yıkım beklenirken merkez medyada Hilmi Güler’in çeşitli kurumlardan aldığı maaşlar gündeme getirildi. Hedef, Güler’i istifaya zorlayarak yıkımın önüne geçmek miydi?”

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