Ceren Damar davasında son durum ne? Ceren Damar cinayetinde istenen ceza..
Ceren Damar davasında son durum ne? Ceren Damar cinayetinde istenen ceza nedir? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenelin öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmetin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Detaylar haberimizde..
Ceren Damar davasında son durum ne? Ceren Damar cinayetinde istenen ceza nedir? merak ediliyor. Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenelin öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmetin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.
AA'nın haberine göre, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Savcı, olayın gerçekleşme sürecini özetledi.
Hikmet'in, Şenel'e iki el tabancayla ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
Devam eden duruşmada müdahil avukatları beyanda bulunuyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İbrahim Kalın'dan hadsiz Tim Sebastian'a tokat gibi yanıt: Ne yapacağını şaşırdı
- Türkiye-Libya arasındaki tarihi imza Rumları kızdırdı: Hadsiz çıkış
- AYM’den skandal karar: Güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
- Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü