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01 Ağustos 2019 Perşembe 10:54:36 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:55:53

Cenk Alper kimdir? Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper kaç yaşında?

Cenk Alper kimdir? Cenk Alper kaç yaşında? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sabancı Holding'de Mehmet Göçmen'in yerine Cenk Alper CEO'luk görevine getirildi. Sabancı Holding'in yeni CEO'sunun Cenk Alper olmasının ardından haberi okuyanlar yeni CEO hakkında araştırma yapmaya başladı. Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı duyuruldu. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak olarak görev yapan Cenk Alper'in bu görevi de sürdüreceği ifade edildi. Peki, Cenk Alper kimdir? İşte Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper ile ilgili detaylar haberimizde.

Cenk Alper kimdir? Cenk Alper kaç yaşında? soruları gündeme oturdu. Sabancı Holding'de Mehmet Göçmen'in yerine Cenk Alper CEO'luk görevine getirildi. Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz itibarıyla kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu. Sabancı Holding'in yeni CEO'sunun Cenk Alper olmasının ardından haberi okuyanlar yeni CEO hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Sabancı'nın KAP'a yaptığı açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı açıklandı. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak olarak görev yapan Cenk Alper'in bu görevi de sürdüreceği ifade edildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konu hakkında "16 yıl önce aramıza katılan ve çeşitli üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktığımız yola yeni bir lider ile devam ediyoruz. Bu atama kararı, Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir göstergesidir. 1996 yılında Topluluğumuza katılarak,  çeşitli yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecektir. Cenk Alper’in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına ve Topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

CENK ALPER KİMDİR?

Cenk Alper, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamladı. 1996 yılında Beksa’da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

2007 yılında Kordsa’ya katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmasının ardından, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa CEO’luğu görevine atandı. 

Alper, 1 Nisan 2017’den beri Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapıyordu.

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