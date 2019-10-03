"Cemal'in sesi daha gür çıkıyor"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Programın moderatörü olan Middle East Eye editörü David Hearst, “Cemal'in mesajı çok güçlü. O, bölgesinde bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Cemal, Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyacı olan, entelektüel bir merakı olan ve yenilikçi düşünceleri ve tecrübeleri olan birisiydi. Cemal mütevazı bir insandı. Onu gülüşüyle hatırlıyorum. Mizah anlayışı olan birisiydi. Bütün bu olanlardan sonra şunu söyleyebilirim; Cemal'in sesi artık daha güçlü” diye konuştu.

ADALETİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Anma programında katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi haline geldiğini söyledi. Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet olduğunu ifade eden Aktay, Suriye'de, Mısır'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Libya'da ve Yemen gibi İslam dünyasından ülkelerde, çok sayıda cinayet, suikast ve katliamların yaşandığını anlattı.

ÇAĞIMIZIN KERBELASI'NI YAŞATTI

Tarih boyunca Kabil'in Habil'i, Yezid'in Hz. Hüseyin'i katletmesinin sembol cinayetlerden olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu: “Bazı analizlerde 'uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım' diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir. Kaşıkçı kendi ülkesinin konsolosluğundan içeri girerken, bir devletin cinayet işleyeceğini aklından geçirmiyordur. Çünkü devletler tabiatları itibarıyla insanları öldürmek değil yaşatmak için var olurlar.”

CEMAL'İN CESEDİ NEREDE?

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da, “Şimdi bizler, bir yıl öncesinde onun şehit olduğu bu mekanda yeniden bir aradayız. Tüm dünya medyası da burada. Geçen yıl Türk-Arap Medya Derneği (TAM) olarak bu kapının önünde Cemal'in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal'in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı” diye konuştu.

BEZOS DA GELDİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledilişinin birinci yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen anma etkinliğine, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı. Bezos, Hatice Cengiz'le sohbet etti.