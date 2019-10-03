"Cemal'in sesi daha gür çıkıyor"

  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7142
  • Euro
    6,2678
  • Altın
    274,1650
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Erişilemeyen Ada'ya da ulaşıldı! Korkutan görüntü Erişilemeyen Ada'ya da ulaşıldı! Korkutan görüntü
'Otel sahiplerinin başvurularını cuma günü alacağız' 'Otel sahiplerinin başvurularını cuma günü alacağız'
'Enerji projeleri Türkiye ile Rusya arasındaki güveni gösteriyor' 'Enerji projeleri Türkiye ile Rusya arasındaki güveni gösteriyor'
Çocuklukta süt tüketimi metabolik sendromdan koruyor Çocuklukta süt tüketimi metabolik sendromdan koruyor
Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak
Yeni Zelanda’da terörist Tarrant başka kentte yargılanma talebini geri çekti Yeni Zelanda’da terörist Tarrant başka kentte yargılanma talebini geri çekti
Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem
İDOB sezona Beethoven'ın eserleriyle başlayacak İDOB sezona Beethoven'ın eserleriyle başlayacak
Türk ayakkabısı için New York'ta 'Steve Madden'li adım Türk ayakkabısı için New York'ta 'Steve Madden'li adım
Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak
Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor
12. İstanbul Moda Konferansı 12. İstanbul Moda Konferansı
Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak
Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi
Operanın genç yetenekleri aranıyor Operanın genç yetenekleri aranıyor
Türkiye Suriyeliler için düğmeye bastı! "Eve dönüş" diplomasisi Türkiye Suriyeliler için düğmeye bastı! "Eve dönüş" diplomasisi
Düzensiz göçe sıkı takip! Yeni radar sistemi kuruldu Düzensiz göçe sıkı takip! Yeni radar sistemi kuruldu
Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!
Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak
'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek' 'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek'
Çekmeköy'de bir kişi aracında ölü bulundu Çekmeköy'de bir kişi aracında ölü bulundu
İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:36:43

"Cemal'in sesi daha gür çıkıyor"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının birinci yılında törenle anıldı. Katillerin hak ettikleri cezayı bir an önce bulması istendi. 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Programın moderatörü olan Middle East Eye editörü David Hearst, “Cemal'in mesajı çok güçlü. O, bölgesinde bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Cemal, Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyacı olan, entelektüel bir merakı olan ve yenilikçi düşünceleri ve tecrübeleri olan birisiydi. Cemal mütevazı bir insandı. Onu gülüşüyle hatırlıyorum. Mizah anlayışı olan birisiydi. Bütün bu olanlardan sonra şunu söyleyebilirim; Cemal'in sesi artık daha güçlü” diye konuştu. 

ADALETİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ 

Anma programında katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi haline geldiğini söyledi. Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet olduğunu ifade eden Aktay, Suriye'de, Mısır'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Libya'da ve Yemen gibi İslam dünyasından ülkelerde, çok sayıda cinayet, suikast ve katliamların yaşandığını anlattı. 

ÇAĞIMIZIN KERBELASI'NI YAŞATTI 

Tarih boyunca Kabil'in Habil'i, Yezid'in Hz. Hüseyin'i katletmesinin sembol cinayetlerden olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu: “Bazı analizlerde 'uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım' diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir. Kaşıkçı kendi ülkesinin konsolosluğundan içeri girerken, bir devletin cinayet işleyeceğini aklından geçirmiyordur. Çünkü devletler tabiatları itibarıyla insanları öldürmek değil yaşatmak için var olurlar.” 

CEMAL'İN CESEDİ NEREDE? 

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da, “Şimdi bizler, bir yıl öncesinde onun şehit olduğu bu mekanda yeniden bir aradayız. Tüm dünya medyası da burada. Geçen yıl Türk-Arap Medya Derneği (TAM) olarak bu kapının önünde Cemal'in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal'in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı” diye konuştu. 

BEZOS DA GELDİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledilişinin birinci yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen anma etkinliğine, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı. Bezos, Hatice Cengiz'le sohbet etti. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ