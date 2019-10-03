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03 Ekim 2019 Perşembe 10:28:41 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:29:55

Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık... Kapıda büyük şok yaşadılar!

İstanbul'da şirket çalışanı bir grup arkadaş, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek için bilet satın aldı. İş çıkışı gösteriyi izlemeye giden 9 arkadaş sahte bilet şoku yaşadı. Biletleri arkadaşı olan Uğur G.'den bin 500 liraya satın alan Sinem A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı

Özel bir şirkette çalışan Sinem A., arkadaşlarıyla birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemek için bilet almak istedi. Biletlerin tükendiğini öğrenen Sinem A.'ya arkadaşı Uğur G. biletleri kendisinin ayarlayabileceğini söyledi. Daha sonra Uğur G., bin 500 lira karşılığında 9 bileti Sinem A.'ya e-mail yoluyla gönderdi.

BİLETLERİN SAHTE OLDUĞUNU KAPIDA ÖĞRENDİ

İş çıkışı arkadaşlarıyla gösteriye giden Sinem A., görevlinin biletlerin sahte olduğunu söylemesiyle şok oldu. Arkadaşı Uğur G. tarafından dolandırıldığını anlayan Sinem A. savcılığa başvurdu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan Sinem A., Uğur G.'nin bu yöntemle aynı iş yerinde çalışan bir kişiyi de 13 bin lira dolandırdığını söyledi. Sinem A. dilekçesinde, "Bizi dolandıran Uğur G.'den şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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