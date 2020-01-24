Celp ne demek, sevk ne demek? Celp ve sevk dönemi nedir?

  • Bist 100
    121634
  • Dolar
    5,9470
  • Euro
    6,5627
  • Altın
    298,2250
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çin'de yeni tip koronavirüsle mücadele için araştırma ekibi kuruldu Çin'de yeni tip koronavirüsle mücadele için araştırma ekibi kuruldu
Çin Seddi'nin bazı bölümleri koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı Çin Seddi'nin bazı bölümleri koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı
Yunan medyasından hadsiz Türkiye çıkışı Yunan medyasından hadsiz Türkiye çıkışı
Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff, son şampiyon Naomi Osaka'yı eledi Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff, son şampiyon Naomi Osaka'yı eledi
Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı
Burak Yılmaz'la yapılan sözleşme yeni yönetimi şok etti Burak Yılmaz'la yapılan sözleşme yeni yönetimi şok etti
Nagatomo'nun Bologna'ya transferine pasaport engeli Nagatomo'nun Bologna'ya transferine pasaport engeli
Japonya ve Sinapur'da 'yeni tip koronavirüs' vakaları görüldü Japonya ve Sinapur'da 'yeni tip koronavirüs' vakaları görüldü
Mustafa Cengiz'den bu akşam saat 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek Mustafa Cengiz'den bu akşam saat 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek
Başkan Erdoğan'ın el yapımı ayna hediyesi, Merkel'i şaşkına çevirdi Başkan Erdoğan'ın el yapımı ayna hediyesi, Merkel'i şaşkına çevirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz
FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Musk, Tesla'dan voleyi vurdu Musk, Tesla'dan voleyi vurdu
Darbeci komutan darbe girişiminden önce harekete geçmiş Darbeci komutan darbe girişiminden önce harekete geçmiş
FETÖ sınav sorularını 'reçete' adıyla dağıtmış FETÖ sınav sorularını 'reçete' adıyla dağıtmış
STK'lardan Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına tepki STK'lardan Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına tepki
Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları
Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir
Bakanlık, 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı Bakanlık, 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı
Yemek kartı sektörü 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor Yemek kartı sektörü 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor
HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı ile ilgili soruşturma var HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı ile ilgili soruşturma var
AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı
Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor
Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ocak 2020 Cuma 10:27:40 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:28:39

Celp ne demek, sevk ne demek? Celp ve sevk dönemi nedir?

Celp ve Sevk dönemi bugün gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Celp ne demek, sevk ne demek? Celp ve sevk dönemi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Yapılan sorgulama sonrası celp ve sevk dönemini görenler bunların ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor...

Celp ne demek, sevk ne demek? Celp ve sevk dönemi nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Yapılan sorgulama sonrası celp ve sevk dönemini görenler bunların ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Celp ve sevk dönemi ile ilgil merak edilenler haberimizde..

CELP NE DEMEK?

Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.

SEVK NE DEMEK?

Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.

SEVK DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ