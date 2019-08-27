Çelik'ten Sarıeroğlu'na taziye ziyareti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu'nun cenaze töreninin ardından, ailenin merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi.
Babası Yusuf Ziya ve annesi Dudu Çelik ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti, merhumun mekanının cennet olmasını diledi.
Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Vali Mahmut Demirtaş da ziyarette hazır bulundu.
AA
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