'Çelikten iradeyle sondaya devam'

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, römorkörün KKTC'ye hayırlı olmasını diledi. Seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan koruma kapasitesine sahip römorkörün Türk bayrağıyla Akdeniz'de hayırlı görevler ifa edeceğini aktaran Fuat Oktay, “Bizim için her karış toprağımız kıymetli olduğu kadar, denizlerimizin her bir damlası da kıymetli ve vazgeçilmezdir. Gemi Kurtaran römorkörü bugünden itibaren Akdeniz'de oluşacak muhtemel deniz kazalarına müdahale edecek ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

ULUSLARARASI TEMİNAT

Türkiye ve KKTC’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına yönelik tehditle engelleme girişimlerine değinen Oktay, “Milli maksatlarla Doğu Akdeniz'de bulunan araştırma gemilerimize ve sondaj platformlarımıza her türlü koruma, destek ve refakat faaliyetleri çelikten irademizle sürdürülmektedir. Türk denizcileri, Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin haklarının güvencesi, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

ADİL PAYLAŞIM VURGUSU

Tüm dünyaya mesaj gönderen Oktay, “Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki, kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi haklarını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir” dedi.

Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’daki müzeye çevrilen evinin açılışını, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Alparslan Türkeş’in oğlu AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı.

GÜÇLÜ BAĞIN SEMBOLÜ

Lefkoşa'DA Surlariçi’nde Lüzinyan Evi yanında bulunan Alparslan Türkeş Müzesi'nin açılışını Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Alparslan Türkeş'in oğlu AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı. Açılışta bir konuşma yapan Oktay, Türkeş ailesi ve Türkiye için anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Oktay, “Merhum Türkeş, Türk dünyası için son derece değerli bir fikir ve siyaset adamıydı. Türkiye’yle KKTC arasındaki güçlü bağın bir sembolü olacak bu. TİKA'ya burada hizmetleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’yle KKTC arasındaki birlik ve beraberlik sonuna kadar devam edecek. Ebediyen beraber olacağız. Bir olacağız” dedi. Başbakan Tatar da Başkan Erdoğan'a müzenin restore edilmesine verdiği destek için teşekkür etti.