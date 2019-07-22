'Çelikten iradeyle sondaya devam'

  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6728
  • Euro
    6,3685
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu S-400 1. Filo'nun arması belli oldu
AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları devam ediyor AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları devam ediyor
Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Ayvalık’ta 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 46 Afgan göçmen yakalandı Ayvalık’ta 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 46 Afgan göçmen yakalandı
Geriye bu görüntü kaldı! Gece yarısı feci ölüm Geriye bu görüntü kaldı! Gece yarısı feci ölüm
Düğünden döndüklerinde büyük şok yaşadılar Düğünden döndüklerinde büyük şok yaşadılar
Ticarete atılıyor Ticarete atılıyor
Gülşen Bangır Bangır  Gülşen Bangır Bangır 
Davetin neşesi Süreyya Davetin neşesi Süreyya
Sahnede olay var Sahnede olay var
Bilet için değil halk için sanat Bilet için değil halk için sanat
Derici'den kapris göndermesi Derici'den kapris göndermesi
Kendisiyle yarışıyor  Kendisiyle yarışıyor 
Centilmen Kadir Centilmen Kadir
Önemli olan iç güzelliği Önemli olan iç güzelliği
Düşes'in çoban kardeşi Düşes'in çoban kardeşi
Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine hava saldırısı Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine hava saldırısı
Fenomenliğin suyunu çıkardı Fenomenliğin suyunu çıkardı
Teknoloji kavuşturdu Teknoloji kavuşturdu
Romatizmaya kırkkilit otu Romatizmaya kırkkilit otu
SUV hamlesi meyvelerini verdi SUV hamlesi meyvelerini verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 02:06:18

'Çelikten iradeyle sondaya devam'

Türkiye’yi Antalya Körfezi’yle sınırlamaya niyetlenenlere mesaj gönderen Başkan Yardımcısı Oktay, 'Kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi. 

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, römorkörün KKTC'ye hayırlı olmasını diledi. Seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan koruma kapasitesine sahip römorkörün Türk bayrağıyla Akdeniz'de hayırlı görevler ifa edeceğini aktaran Fuat Oktay, “Bizim için her karış toprağımız kıymetli olduğu kadar, denizlerimizin her bir damlası da kıymetli ve vazgeçilmezdir. Gemi Kurtaran römorkörü bugünden itibaren Akdeniz'de oluşacak muhtemel deniz kazalarına müdahale edecek ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

ULUSLARARASI TEMİNAT 

Türkiye ve KKTC’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına yönelik tehditle engelleme girişimlerine değinen Oktay, “Milli maksatlarla Doğu Akdeniz'de bulunan araştırma gemilerimize ve sondaj platformlarımıza her türlü koruma, destek ve refakat faaliyetleri çelikten irademizle sürdürülmektedir. Türk denizcileri, Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin haklarının güvencesi, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğin teminatıdır” ifadelerini kullandı. 

ADİL PAYLAŞIM VURGUSU 

Tüm dünyaya mesaj gönderen Oktay, “Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki, kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi haklarını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir” dedi.   

Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’daki müzeye çevrilen evinin açılışını, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Alparslan Türkeş’in oğlu AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı. 

GÜÇLÜ BAĞIN SEMBOLÜ 

Lefkoşa'DA Surlariçi’nde Lüzinyan Evi yanında bulunan Alparslan Türkeş Müzesi'nin açılışını Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Alparslan Türkeş'in oğlu AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı. Açılışta bir konuşma yapan Oktay, Türkeş ailesi ve Türkiye için anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Oktay, “Merhum Türkeş, Türk dünyası için son derece değerli bir fikir ve siyaset adamıydı. Türkiye’yle KKTC arasındaki güçlü bağın bir sembolü olacak bu. TİKA'ya burada hizmetleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’yle KKTC arasındaki birlik ve beraberlik sonuna kadar devam edecek. Ebediyen beraber olacağız. Bir olacağız” dedi. Başbakan Tatar da Başkan Erdoğan'a müzenin restore edilmesine verdiği destek için teşekkür etti. 

Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Dar gelirliye ucuz konut
Trump hedefinden şaşmıyor
İleri aşama göz kuruluğuna dikkat!
Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı
İngiliz medyasından Rus istihbaratına suçlama
Büyük acı! Gölete giren ikiz kardeşler birlikte can verdi
Kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu
'Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz'
ZMA Puma'nın maliyeti hedefini katladı
İran'dan flaş iddia: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Sahnede kalp krizi geçirdi, izleyiciler şovun parçası sandı
Darbeci FETÖ'cünün yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Barış buluşmasında silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ