Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler ortaya çıktı.

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirmişti.

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu konu İstanbul'un gündemi değil, öncelik olmadığı gibi trajik bir durum yaratacağı net. 1.5 milyar metreküp toprak hareketi. Güngören, Bağcılar ve Esenler'in 30 metre yükseldiğini düşünün. Burası İstanbul. Şehrin geleceğiyle oynamayın. Bu proje bütün ihanetlerin 100'le çarpılmasıdır. Oturup her yerde tartışmaya hazırız" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.