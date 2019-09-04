Çekya ile iş birliği anlaşması

Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Baş başa görüşmesinin ardından Erdoğan ve Babis heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alandı. Yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından Başkan Erdoğan, konuk Başbakan Babis onuruna akşam yemeği verdi. Görüşmelerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Bu arada Başkan Erdoğan, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan ABD-Türkiye maçına ilişkin, “Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda” ifadesini kullandı.

12 DEV ADAM’A DESTEK

Erdoğan, normal süresi 81-81 beraberlikle tamamlanan ancak uzatmalarda 93-92 ABD’nin galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası maçına ilişkin Twitter hesabından, “Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar 12 Dev Adam” mesajını paylaştı.

GÜVENLİ BÖLGENİN SADECE ADI KALDI

Başkan Erdoğan, Andrej Babis ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge hakkındaki bir soru üzerine, “Güvenli bölge teklifi, Obama döneminde de masadaydı. Sayın Trump döneminde teklif ettim. Almanya, Fransa ile görüştük. Suudi Arabistan’la bunları görüştük. Hepsi de, ‘Çok güzel teklif’ dedi ancak hiç biri somut adım atmadı. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Bir taraftan da tabii tacizler, tehditler malum güneyden zaman zaman yapılıyor. Bunlara karşı da tabii atmamız gereken adımları atıyoruz” dedi.