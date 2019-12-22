Çekici terörüne son

Kent genelinde, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma işlemlerini gerçekleştiren İstanbul Trafik Vakfı’nın faaliyetleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vakfın araçlarıyla verilen hizmetlerin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle durdurulduğunu ve bu işlemlerin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik polislerince gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÇEKİCİLER OTOPARKA ÇEKİLDİ

İstanbul Trafik Vakfı’nın bünyesinde çekici hizmeti veren 1202 araç bulunuyor. Valilik tarafından alınan kararın ardından onlarca çekici Kemerburgaz’da bulunan otoparka götürüldü.Araç çekme hizmeti veren diğer dernek ve vakıfların faaliyetlerinin de durdurulacağı açıklandı. Alınan kararın yerinde olduğunu belirten bir vatandaş, “Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Emniyet bu kararı doğru bir şekilde uygular. Umarım halk için yararlı olur” dedi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Bir başka vatandaş ise yasak olmayan bir yere park ettiği halde otomobilinin çekildiğini söyleyerek “Araçların seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı’nda ve Ortaköy’de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir önce giderilir” ifadelerini kullandı.