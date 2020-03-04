Çavuşoğlu'ndan"sığınmacı krizi" mesajı: AB’nin sorumluluk alma vakti çoktan geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e "sığınmacı" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e "sığınmacı" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.
Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, maddeler halinde sıraladığı paylaşımında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e AB’nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB’nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim." ifadesini kullandı.
Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmeleri ele aldı.
(AA)
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