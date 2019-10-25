Çavuşoğlu: Yazılı bir notayla ABD'ye bildirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Suriye'nin sınır toprak bütünlüğü önemli. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi önemli. Teröristlerin çekilmesi için takipçisi olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Türkiye'de 3,6 milyondan fazla mülteci göçmen var. Bunların evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Büyük bir oyunu bozduk. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

TERÖRİST MAZLUM KOBANİ AÇIKLAMASI

Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye.

KİMSE KATİL BİR ÖRGÜTÜN PALAZLANMASINA İZİN VERMEMİZİ BEKLEYEMEZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "9 gün devam eden operasyon, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandırılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde konuştu.

Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır." dedi.