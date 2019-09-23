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23 Eylül 2019 Pazartesi 23:23:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:25:41

Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında Türkiye'nin kendi üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) başarmak için yenilikçi çözümlere özel sektörün angajmanı" başlıklı yan etkinliğe katıldı.

Bu girişimi bir yıl önce kurduklarını ve bu toplantının ev sahiplerinden birisi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, katılımcılara BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye'nin çok paydaşlı kamu-özel ortaklığı kurulması konusundaki deneyimlerini aktaracağını söyledi.

"BM KRİTİK BİR DÖNEME GİRİYOR"

"Bu yıl SDG Zirvesi'nde, bu hedeflerin uygulanması bakımından BM üyesi ülkeler ve tüm BM sistemi kritik bir döneme girecek." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, çok paydaşlı ortaklık, mali kaynaklar ve teknolojinin SDG için 3 temel bileşen olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, iki yıl önce özel sektör için İstanbul'da UNDP ile uluslararası bir merkez kurduklarını anımsatarak, 2018'de de Bill and Melinda Gates Vakfı'nın mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir hızlandırıcı program önerdiğini dile getirdi.

Eczacıbaşı ile yaptıkları hızlandırma programında, dijital kimlik çözümleriyle temel hizmetlere ve geçim kaynağı olanaklarına erişimle şarj ihtiyacı duymadan modern su ve sıhhi çözümlere ihtiyaca işaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu hızlandırma programı, bir aydan kısa sürede 36 farklı ülkeden 150 başvuru çekti." dedi.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ BANKASINA 1 MİLYON DOLAR AYIRDI"

Geçen yıl da Gebze'de en az gelişmiş ülkeler için bir teknoloji bankası kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Büyük oranda yerinden edilmiş ve savunmasız insanlara ev sahipliği yapan diğer ülkeler, bizim başarılarımızdan yararlanabildi. Türkiye olarak bu ortaklığa 1 milyon dolar ayırdık." ifadesini kullandı.

SDG kapsamında yapılan programların herkese ilham kaynağı olmasını umduğunu belirten Çavuşoğlu, "SDG'leri başarmak için, çabalarımızı artırmalıyız. Bir etki yaratmak için özel sektörün hevesinden cesaret aldık ve bu etki ancak kendini sürdürülebilir işe adamış girişimciler dünyası tarafından yaratılabilir. Türkiye, payına düşeni yapmaya devam edecek." mesajını paylaştı.

AA

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