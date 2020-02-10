  • Bist 100
    118342
  • Dolar
    6,0125
  • Euro
    6,5637
  • Altın
    304,3380
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı
Sudan'da yakıt satışında 'karne' ve 'kota' uygulaması Sudan'da yakıt satışında 'karne' ve 'kota' uygulaması
Meryem öğretmenden 4 gün sonra acı haber! Meryem öğretmenden 4 gün sonra acı haber!
Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek
Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD'deki ankette Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti ABD'deki ankette Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti
Filistin Devlet Başkanı Abbas BM Güvenlik Konseyine hitap edecek Filistin Devlet Başkanı Abbas BM Güvenlik Konseyine hitap edecek
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı
Ganim'in Trump'ın sözde barış planını çöpe atmasına farklı tepkiler geldi Ganim'in Trump'ın sözde barış planını çöpe atmasına farklı tepkiler geldi
Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak' Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak'
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu
Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı
Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı
Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek
Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı
BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 23:55:14 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:57:51

Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti kapsamında, başkent Podgorica yakınlarındaki Mehmed Fatih Medresesi'nde Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

Görüşmenin ardından medresenin konferans salonunda, Karadağlı Müslüman temsilciler, medrese öğrencileri, Türk vatandaşlar ve Türkiye mezunlarıyla buluşan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, dost ve müttefik Karadağ'ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gelmeden önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ileterek, "Bugün 5 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"YARIN YOĞUN BİR GÜNDEMİMİZ VAR"

Her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türk halkı ve devletiyle olan Karadağ halkına teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz ve iş birliğimiz her alanda güçleniyor. Yarın yoğun bir gündemimiz var." dedi.

Çavuşoğlu, medreseden önce Tuzi şehrindeki tarihi Nizam Camisi'ni de ziyaret ettiğini anımsatarak, "100 yıl sonra tekrar ihya ettiğimiz camimizi görünce duygulandık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve TİKA'mıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk iş adamlarını, Karadağ'a daha fazla yatırım yapmaları noktasına teşvik ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Türk iş insanlarından, Podgorica Büyükelçiliğinin girişimi olan, Türkiye-Karadağ İş Platformu'nu desteklemelerini istedi.

Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan akraba topluluklar ve soydaşların da Türk dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Karadağ'daki Müslüman kardeşlerimizin hemen hemen her birinin Türkiye'de bir bağı, yakını, tanıdığı var. Dolaysıyla Karadağ'daki Müslüman kardeşlerimizin huzuru, bizim de huzurumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye mezunu Karadağlılara da "Türkiye ile bağlarınızı koparmayın. Sizler, buradaki kardeşlerimizle Türkiye arasında, aynı zamanda dost ve müttefik Karadağ ile Türkiye arasında güçlü bir bağsınız. İlişkilerimize katkı sunmanızı bekliyoruz." şeklinde seslendi.

" TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET"

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de bugünkü hain saldırıda şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Fejzic, "Türkiye, bu terör belasından kurtulmak üzere. Eskiden bu terör Türkiye'nin içindeydi ama şimdi neredeyse yok denecek kadar az. Türkiye sadece içeride değil dışarıda da terör belasını temizliyor. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Fejzic, Türkiye'nin Karadağ ve Balkanlar'daki Müslümanlar için çok önemli bir devlet olduğuna işaret ederek, "Ortak tarih ve dinimiz var. Ayrıca Türkiye'nin Karadağ ile çok iyi ilişkileri olmasından dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TARİHİ NİZAM CAMİSİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

Tuzi şehrindeki tarihi Nizam Camisi'ni de ziyaret eden Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, İdlib'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için de dua edildi.

Çavuşoğlu, Podgorica'daki temasları kapsamında, Karadağ'da yatırımları bulunan Türk iş adamlarıyla da akşam yemeğinde buluştu.

AA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER