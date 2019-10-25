25 Ekim 2019 Cuma 23:08:42 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 23:09:52
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.
DHA
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