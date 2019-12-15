15 Aralık 2019 Pazar 11:01:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 11:20:17
Çavuşoğlu: Libya'dan asker talebi gelirse değerlendiririz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya askeri gönderimiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir talep gelirse değerlendiririz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin Libya'ya asker gönderilmesi konusundaki sorularına, "Onlardan bir talep gelirse değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.
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