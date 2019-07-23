23 Temmuz 2019 Salı 22:03:47 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 22:05:24
Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, Ukrayna'daki erken genel seçimlerin ardından ilk açıklanan sonuçlara göre milletvekili seçilen Kırımoğlu ve Çiygöz'ü tebrik etti.
Mevcut oy oranlarına göre, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışmasından aday olan Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ve KTMM Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz milletvekili oluyor.
AA
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