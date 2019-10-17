17 Ekim 2019 Perşembe 23:14:19 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:15:08
Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
AA
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