Çavuşoğlu: Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- S-400 konusunda ABD ile konuşmaya devam ederiz ancak herhangi bir dayatmayı kabul etmeyiz. Tavrımız net, kimseye bir taahütte bulunmadık.
- ABD yapıcı tekliflerimize evet demedi.
- ABD ziyaretimizde mutabık kalmadık.
- Eğer ABD satabilecekse Patriot da satın almak isteriz, bu konularda tek bir ülkeye bağlı kalmak doğru değil.
- İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok.
- Rusya ile de ABD ile de ilişkilerimizi sürdürmek isteriz.
- F-35'in ortağıyız, en kötü senaryoda, F-35 alamadığımız zaman başka alternatiflere bakmak zorundayız.
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