Casus İHA'yı Türk lazeriyle vurdular

Askeri teknolojiyle ilgili analizleriyle tanınan ABD merkezli ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, Libya'da geçtiğimiz günlerde düşürülen silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türk üretimi lazer silahıyla vuruldu. Düşürülen SİHA'nın, meşru hükümete saldıran Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla, BAE tarafından verilen Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi.

MİSRATA’DA DÜŞÜRÜLDÜ

Habere göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından, Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü. Çin yapımı Wing Loong II'nin düşürüldüğünü gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı. Haberde bu gelişmenin 4 Ağustos'ta meydana geldiği ve dünya savaş tarihinde ilk defa yaşandığı aktarıldı. Haberde bu durum, “İlk defa lazer silahı başka bir askeri aracı, gerçek savaş ortamında imha etti” denildi.

SAYILI ÜLKELER ARASINDA

Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasını ya da arızalanmasını sağlayan lazer silahları, son yıllarda başta ABD ve Çin olmak üzere sayılı ülkeler tarafından geliştiriliyordu. Türkiye, ASELSAN ve birtakım özel kuruluşlarla, lazer silah geliştirmek için çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

Çin yapımı casus SİHA’nın4 Ağustos’ta düşürüldüğü belirtildi.