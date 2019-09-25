Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var?

Çarşamba günü hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi diziler var? merak ediliyor. Diziseverler, izledikleri dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde sevdikleri dizileri kaçırmak istemeyenler dizilerin günlerini ve saatlerini araştırıyor. 25 Eylül ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de ise Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından yeni dizi Benim Adım Melek ilk bölümü ile ekranlarda olacak.

ATV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

25 Eylül’de ATV yayın akışında 20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yer alıyor. 14.00’da Beni Bırakma, 16.20’de Esra Erol’da ekrana gelecek.

TRT 1'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

25 Eylül’de TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.

STAR TV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Star TV’de 20.00’da bu akşam Kuzgun dizisi ekrana gelecek. 13.30’da Gerçeğin Peşinde, 17.00’da Sevdim Seni Bir Kere yayınlanacak.

FOX TV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Fox TV’de 25 Eylül’de Mucize Doktor dizisinin tekrarı 20.00’da ekrana gelecek. 22.30’da ise The Taste Türkiye yarışması yayınlanacak.

14.00’da Temizlik Benim İşim, 16’00’da Zuhal Topal’la Sofrada programı yayınlanacak.

KANAL D'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Kanal D'de bu akşam 20.00'da Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.