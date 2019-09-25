  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6852
  • Euro
    6,2313
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var? Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var?
Mustafa Cengiz: 'Bize saldırırlarsa karşılığını veririz' Mustafa Cengiz: 'Bize saldırırlarsa karşılığını veririz'
Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti
Son Dakika... MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Son Dakika... MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü
Eşeği tüfekle vurdular Eşeği tüfekle vurdular
Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Meral Akşener'e: Sen aslında yoksun MHP'li İsmet Büyükataman'dan Meral Akşener'e: Sen aslında yoksun
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019 Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019
Fırat'ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi Fırat'ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi
Devlerin elektrikli otomobil hazırlıkları devam ediyor Devlerin elektrikli otomobil hazırlıkları devam ediyor
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
Çiftlik Bank davasında avukatın sözleri hakimi kızdırdı Çiftlik Bank davasında avukatın sözleri hakimi kızdırdı
Koray Günter için 10 milyon Euro'luk teklif iddiası Koray Günter için 10 milyon Euro'luk teklif iddiası
Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Merve Azak dünya şampiyonu oldu Merve Azak dünya şampiyonu oldu
Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında
İstanbul'da yine deprem mi oldu? 25 Eylül Marmara depremi kaç şiddetinde? İstanbul'da yine deprem mi oldu? 25 Eylül Marmara depremi kaç şiddetinde?
Ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK ek tercih yurt başvuru ekranı Ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK ek tercih yurt başvuru ekranı
Masterchef Yasin Obuz kimdir? Masterchef Yasin kaç yaşında, nereli? Masterchef Yasin Obuz kimdir? Masterchef Yasin kaç yaşında, nereli?
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı?
Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:37:36 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:38:55

Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var?

25 Eylül ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışı, yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Dizilerin yeni sezonlarının başlamasının ardından, yeni bölümler heyecanla bekleniyor. Bu akşam hangi dizilerin saat kaçta izleyicileri ile buluşacağı haberimizde yer alıyor. İşte 25 Eylül ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV dizileri..

Çarşamba günü hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi diziler var? merak ediliyor. Diziseverler, izledikleri dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde sevdikleri dizileri kaçırmak istemeyenler dizilerin günlerini ve saatlerini araştırıyor. 25 Eylül ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de ise Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından yeni dizi Benim Adım Melek ilk bölümü ile ekranlarda olacak.

ATV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

25 Eylül’de ATV yayın akışında 20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yer alıyor. 14.00’da Beni Bırakma, 16.20’de Esra Erol’da ekrana gelecek.

TRT 1'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

25 Eylül’de TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek. 

STAR TV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Star TV’de 20.00’da bu akşam Kuzgun dizisi ekrana gelecek. 13.30’da Gerçeğin Peşinde, 17.00’da Sevdim Seni Bir Kere yayınlanacak.

FOX TV'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Fox TV’de 25 Eylül’de Mucize Doktor dizisinin tekrarı 20.00’da ekrana gelecek. 22.30’da ise The Taste Türkiye yarışması yayınlanacak.

14.00’da Temizlik Benim İşim, 16’00’da Zuhal Topal’la Sofrada programı yayınlanacak.

KANAL D'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Kanal D'de bu akşam 20.00'da Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ