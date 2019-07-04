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04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe

Canlı yayında ihale yolsuzluğu

CHP’li Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde canlı yayında yapılan ihale yolsuzluğu, büyük tepki topladı. Katılım şartlarını bile taşımayan firmaya ihalenin peşkeş çekilmesini milyonlar izledi.

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri’nde CHP-İP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın, şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı ihalelerin arka planı deşifre oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'Yeşil Alan Bakım ve Onarım' ihalesinin videosunda 'ihaleye karışan fesat' ortaya çıktı. 

ALGI OPERASYONU 

Kamuoyunu aldatmaya yönelik bir algı operasyonu olan ihale şovunun görüntülerinde yaşanan usulsüzlük, gözler önüne serildi. 8 Mayıs 2019’da yapılan ihaleye katılan firmalardan birincisinin yüzde 63, ikincisinin yüzde 61 indirim teklif etmesi görmezden gelindi.  Bu rakamlara rağmen ihale yüzde 50 indirim teklif eden firmaya verildi. Sonuçları şaibeli ihalede asıl skandal, toplantıyı yöneten kişinin oturum sonunda mikrofonu açık unutmasıyla Türkiye’nin gündemine oturdu. Patlak veren skandalla en yüksek fiyatı vererek kazanan firmanın, ihaleye katılmak için gerekli şartları taşımadığı ortaya çıktı. 

‘VAR KABUL EDELİM’ 

Diğer katılımcılar salondan çıktıktan sonra firma yetkilisini yanına çağıran ihaleyi yöneten belediye görevlisi, evraklarının eksik olduğunu, ancak tamam kabul edeceğini söyledi. Görevli firma yetkilisine, “Senin evrakında bir eksik var. Oda kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik. Oda kayıt veya faaliyet belgenden birisini vermen lazım. Varsa birisini ver” dedi. Karşısındaki kişi bir süre çantasını kurcaladığında istenilen belgenin olmadığını anlayan oturum yöneticisi, “Tamam. Biz var kabul edelim” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Belgesindeki eksikle ihaleyi alan kişi; kendisini 'yüksek rakam verdiği için' idare eden görevliye “Allah razı olsun” diyerek cevap verdi. İhaleye nasıl fesat sokulduğunu, tüm Türkiye canlı yayında izledi. Girmeye bile hakkı olmadığı ihaleyi bir firmanın kazanması ülkede şok etkisi yarattı. Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, vatandaşlar “İhaleye şeffaf fesat” yorumunda bulundu. 

İhaleyi yöneten belediye bürokratı, diğer katılımcılar salondan çıktıktan sonra yanına  çağırdığı firma yetkilisine, evraklarının eksik olduğunu, ancak tamam kabul edeceğini söyledi. 

YAVAŞ SUS PUS

Açık kalan mikrofonda belediye bürokratının, “Belgeler eksik, kimde kaldığı belli değil” dediği net bir şekilde duyuluyor. Ardından, “Evrakı sonra teslim edersin” diyor. İhale şartnamesinde, firmaların istenen tüm evrakları eksiksiz teslim etmeleri halinde katılabilecekleri belirtiliyor. Buna rağmen ihale, ticaret odası kaydı ve teklif mektubu dahi olmayan firmaya verildi. Yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, sessizliğe gömüldü. Yavaş’ın açıklama yapmaması, başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye’nin tepkisini çekiyor.

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