27 Ağustos 2019 Salı 15:54:46 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 16:01:25
Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.
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- Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
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