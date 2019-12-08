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08 Aralık 2019 Pazar 10:27:17 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 10:29:32

Canan Karatay: Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor

Dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" dedi

Dönerle ilgili iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" diye konuştu.

Yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan et döner kimi yerlerde 100 gramı 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ucuza satılan et dönerlerde yağ hilesi olduğunu iddia edildi.

"HAYVANSAL YAĞL​AR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; 'Ucuz etin yahnisi olmaz.' Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.

(DHA)

 

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