Canan Kaftancıoğlu'ndan PKK propagandasına destek
Attığı Türk-İslam karşıtı skandal paylaşımlarıya gündeme gelen ve açık bir şekilde terör seviciliği yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK propagandası yapan 'Bakur/Kuzey' belgeselinin yönetmenlerine destek çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK kamplarını Şirinler Köyü gibi gösteren ve terör propagandası yapmaktan hapisle cezalarındırılan belgeselin yönetmenlerine destek verdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bakur/Kuzey" isimli belgeselin yönetmenlerinin hapisle cezalandırılmasına karşı düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu, toplantıyı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden de duyurdu.
"Bakur/Kuzey" adlı belgeselde "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan yönetmen Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
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