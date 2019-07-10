Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP yönetimine kamera tuzağı

Her kongre sürecinde büyük çalkantılar yaşayan CHP’de İstanbul sancısı erken başladı. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından koltuğunu korumak isteyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz 4 Temmuz günü ilginç bir toplantı gerçekleştirdi. CHP’nin 39 ilçe başkanı, İstanbul İl Başkanlığı’na çağırıldı.

"BİZİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında toplanan ilçe başkanları tüm toplantının kamerayla kayıt altına alındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Toplantıda Kaftancıoğlu, önümüzdeki aralık ya da ocak ayı yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi için ilçe başkanlarından tek tek kendisini destekleyecekleri konusunda söz aldı. Partide ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan toplantıya katılan ilçe başkanları, zoraki olarak ‘destek’ sözü verdi. Toplantı bitiminde ilçe başkanları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde duruma tepki gösterdi. Kamera uygulamasının antidemokratik bir durum olduğu söyleyen ilçe başkanlarının görüşmelerde, “Canan hanım bizi tuzağa düşürdü. Kongre döneminde şartlar değişirse kayıtları önümüze koyacak” şeklinde yorumlarda bulundukları öğrenildi.

İSTİFA OYUNU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 31 Mart seçimleri öncesi istediği isimlerin ilçe belediyelerinde aday gösterilmemesine tepki gösterip 27 Ocak 2019’da gece saatlerinde sosyal medyadan istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu genel merkezle yaptığı görüşme sonrası sabaha karşı istifasını geri çektiğini duyurmuştu.

Akşam