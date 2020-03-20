Canan Kaftancıoğlu'na CHP'liler bile tepki gösterdi

Kongrenin iptali için çok sayıda delegenin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na baskı yaptığı ancak ‘Her şartta kongre yapılacak’ yanıtı aldığı öğrenildi. Adaylardan Aysun Kılıçaslan Soku “Kendisine telefonla ulaşamadım. İyi bir lider olmanın vasıflarından biri de, sizinle yürümek isteyen insanları korumak pahasına kendinizden vazgeçmeyi bilmektir. Siyasi hırslar, insan sağlığından önemli değildir. Salona gelsem orası dolup risk daha çok artacaktı” dedi.



Akşam