CHP, Canan Kaftancıoğlu önderliğinde koronavirüse meydan okudu!
Türkiye, dünyayı kasıp kavuran ölümcül koronavirüs salgınına karşı amansız ve başarılı bir mücadele verirken, CHP'nin İstanbul teşkilatı kongre düzenledi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi büyük tepki topladı.
Canan Kaftancıoğlu ve ekibi, Türkiye’de toplu etkinlikler iptal edilirken yüzlerce kişinin katılımıyla bir kongre düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından, "14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongremiz Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor. İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu da kongreye katılarak bir konuşma yaptı ve kadın üyelerimize başarılar diledi." ifadeleriyle paylaşıldı. Söz konusu kongreye vatandaşlardan tepkiler yükseliyor.
İşte tepkilere neden olan o kongre:
Sosyal medya kullanıcıları koronavirüs tehlikesi hiçe sayılarak böylesi riskli bir etkinliğe yoğun tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun doktor olmasına karşın kongreyi düzenlemesi dikkat çekti.
SKANDALLAR BİTMİYOR!
CHP'nin hesabından 12 Mart'ta "el sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz" uyarısından üç gün sonra Kaftancıoğlu'nun sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşması şaşkına çevirdi.
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- CHP, Canan Kaftancıoğlu önderliğinde koronavirüse meydan okudu!