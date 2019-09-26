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26 Eylül 2019 Perşembe 09:36:28 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:46:43

Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve binlerce kez Bylock'a giriş yaptığı tespit edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'u adeta masum ilan etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan, binlerce kez Bylock'a giriş yaptığı belirlenen Fatih Gürsul'u adeta masum ilan etti.

FETÖ'cü olduğu delillerle desteklenen bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'un danışmanlığını yapan Gürsul'un aldığı cezanın nedenini çarpıtan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

''Kaftancıoğlu, yayında CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bağlantısı nedeniyle yargılanan ve telefonundan ByLock çıkan eski danışmanı Fatih Gürsul'a da sahip çıktı. Gürsul'dan geçen günlerde bir mesaj aldığını söyleyen Kaftancıoğlu "Fatih Gürsul cezaevinde. Sadece genel başkanımızın danışmanı olması nedeniyle cezası artırıldı. Türk Ceza ve hukuk sisteminde böyle bir şey yok. Kendisinin cezası veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapması artırıcı unsur. Yani cezasına artırıcı unsur olarak değerlendiriliyor" iddiasında bulundu.''

CEP TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'un eski danışmanı olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 6 Aralık 2016 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. FETÖ'den tutuklandı. Cep telefonundan ByLock çıktı.

Buna göre Gürsul'un ByLock uygulamasını 8 Kasım 2014'te telefonuna indirdiği saptandı. Gürsul, kriptolu uygulamaya 176 kez giriş yaptı. 256 kez mesaj yolladı. "Murat" kod adını kullanan Gürsul, ByLock üzerinden FETÖ abisi A.H.P. ile temas sağladı. Yazışmaların 1 Kasım seçimleri öncesine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Gürsul, bir mesajında FETÖ abisine karşı "Bir isteğiniz, emriniz olursa yazmanız yeterli" şeklinde ifade kullandı.

Gürsul Fetullahçılar'ın tamamına yakınının adet haline getirdiği rüya görme ve anlatma alışkanlığına da uyup Kılıçdaroğlu ile ilgili gördüğü bir rüyayı A.H.P.'ye anlattı.

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