Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye Maarif Vakfı, 18 ülkede 217 FETÖ okulunu devraldı
- Hakkari'de 6 terörist daha etkisiz hale getirildi!
- Adnan Oktar suç örgütü, Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp yat almış
- Yargıtay'dan sigara kararı! Sigara içti işinden oldu
- 17 Ağustos depreminin 20'nci yılında Alman sismolog uyardı: Her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor