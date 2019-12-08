Çanakkale'de 87 düzensiz göçmen Yunanistan'a geçerken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere ve Balabanlı köyleri sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan bu kişiler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA