Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 25'i çocuk, 13'ü kadın, 13'ü erkek 51 kaçak göçmen yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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