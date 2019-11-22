22 Kasım 2019 Cuma 15:16:57 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 15:19:32
Çanakkale'de 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale/Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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