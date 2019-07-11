Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de geceden bu yana etkili olan sağanak boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bunun üzerine boğaza kuzey ve güneyden giriş yapacak gemiler telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.

AA