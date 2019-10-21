Çalışan anneye kreş yardımı yoğun ilgi görüyor. Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere belirli miktarda destek yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla Avrupa Birliği Delegasyonu’nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere destek yapılacak. 10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak. Çalışan anneye kreş yardımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI: HANGİ ANNELER FAYDALANABİLECEK?

Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5 bin 116 TL.)

Doğum izni alan çalışan anne faydalanamıyor.

0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

Anne için yaş sınırı bulunmuyor.

Sigortalı olunması gerekyiyor. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.

İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla 3 ay projeden faydalanabilir.

Süt izni kullanan çalışan anne de faydalanabiliyor.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Projeye önkayıt için ‘sgkkurumsalcocukbakimi.org’ internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabilecek.

Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.

Çalışan annenin çocuğuyla aynı evde yaşaması şart.

KIRTASİYE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği sağlanacak.

YAZIN DESTEK SÜRECEK Mİ?

Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.

KREŞ YARDIMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI NE KADAR?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan annelere aylık 100 euro destek sağlanacak. Söz konusu destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlarken; anneler, en fazla 24 ay bu teşvikten faydalanabilecek.