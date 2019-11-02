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02 Kasım 2019 Cumartesi 14:18:27 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 14:23:04

Çakarlı araçta ilk gün bilançosu

Dün başlayan çakarlı lamba kısıtlamasının ardından, İstanbul'da 24 saatte usulsüz kullanım sağlayan 63 çakarlı araç sürücüsüne toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi.

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" gerekçesiyle 10 sürücüye ise 108'er liradan toplam bin 80 lira ceza kesildiği kaydedildi.

KİMLER ÇAKARLI LAMBA KULLANABİLECEK?

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Makamların korumasından sorumlu araçlarda da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemleri kullanılamayacak.

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASIYLA SAĞLANACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

UYMAYANLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Bugünden itibaren hız verilecek denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araçların sahibi ya da sürücülerine 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek.

Belirlenen esaslara uymadığı belirlenen araçlar trafikten men edilecek.

Yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak.

MEVZUAT DIŞI ÇAKAR AĞIR KUSUR SAYILACAK

Ayrıca, Karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının "ağır kusur" olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler yapılması amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştı.

DHA

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