  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7122
  • Euro
    6,3805
  • Altın
    277,8680
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
En İyi Özel Haber ödülü Güneş'e  En İyi Özel Haber ödülü Güneş'e 
Emine Erdoğan: 163 bin metreküp deniz çöpün toplandı Emine Erdoğan: 163 bin metreküp deniz çöpün toplandı
'Demet oğlumu çaldı' 'Demet oğlumu çaldı'
Emekliye 430 lira! İşte zamlı maaş tablosu Emekliye 430 lira! İşte zamlı maaş tablosu
Radikal değişimler yaşanacak Radikal değişimler yaşanacak
Yüzme havuzunda kimyasal panik Yüzme havuzunda kimyasal panik
BMMYK, Türkiye'nin "güvenli bölge" teklifini incelemek için ekip kuracak BMMYK, Türkiye'nin "güvenli bölge" teklifini incelemek için ekip kuracak
Çakarlar söndü Çakarlar söndü
Avusturya'da Nazi propagandasına soruşturma Avusturya'da Nazi propagandasına soruşturma
Hasarlı binaya dolaplı önlem Hasarlı binaya dolaplı önlem
Sokaklar pislik içinde! Maltepe oldu 'Çöptepe' Sokaklar pislik içinde! Maltepe oldu 'Çöptepe'
ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama
Parlamento onayladı: Göçmenlerden kurtulma yasası!   Parlamento onayladı: Göçmenlerden kurtulma yasası!  
CHP'nin derdi levrek CHP'nin derdi levrek
Sonhabarın en sakin rotaları... Oksijeni bol kasabalar Sonhabarın en sakin rotaları... Oksijeni bol kasabalar
Yeni vergi düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Yeni vergi düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
20 derdin devası alabaş 20 derdin devası alabaş
Babasının mezar taşı ayaklar altında  Babasının mezar taşı ayaklar altında 
Düşeslere yeni elbise yasağı: Eskileri giyeceksiniz Düşeslere yeni elbise yasağı: Eskileri giyeceksiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
Ünlü şarkıcıya Clinton davası Ünlü şarkıcıya Clinton davası
Avrupa'da kara büyü alarmı Avrupa'da kara büyü alarmı
Kampanya büyük ses getirdi... Çevreci Musk  Kampanya büyük ses getirdi... Çevreci Musk 
Çok konuşuldu: Böyle moda mı olur!  Çok konuşuldu: Böyle moda mı olur! 

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 21:35:54 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:36:46

Çakarlar söndü

Çakar lamba kullanımına yönelik yasak başladı. 81 ilde gün boyu denetim gerçekleştiren trafik polisleri, yetkisiz olarak çakar kullanmaya devam eden sürücülere ceza yağdırdı.

Türkiye genelinde binlerce noktada gerçekleştirilen denetimlerde, yetkisi olmadığı halde çakar kullanmaya devam eden sürücüler tek tek durduruldu. Araçlarda inceleme yapan ekipler, aralarında kamu görevlileri ve rektörlerin de bulunduğu çok sayıda sürücüye, en yükseği 2 bin 4 lira olmak üzere ceza kesti. Çakarların sökülmesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, tekrarlanması durumunda, araçların trafikten men edileceğini sürücülere hatırlattı. Emniyet şeridi ihlali yapanlara da benzer şekilde cezai işlem uygulandı. 

YAKA KAMERASIYLA TAKİP 

İstanbul’daki denetimlerde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun ve GSM hatları üzerinden anlık veri ileten giyilebilir kamera da kullandı. Emniyet yetkilileri, yaka kamerası sayesinde trafik polisleriyle vatandaş arasında yaşanabilecek sorunların, iddiaların ve şikâyetlerin önüne geçileceğini açıkladı. Kontrol işlemleri, Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip edildi. 

ARALIKSIZ DEVAM EDECEK 

Çakar kullanımı ve şerit ihlaline yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Yeni kararlar doğrultusunda yetkisiz çakar kullanımına izin veren kamu görevlileri hakkında da idari işlem başlatılacak. Ayrıca, karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da ‘ağır kusur’ olarak sayılması için çalışma başlatıldı. 

KİMLER KULLANABİLECEK?

Boyama şekilleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, kolluk otomobilleri ve devletin en üst protokolünde bulunan 29 makama ait araçlarda ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Makamların korumasından sorumlu araçlarda da, sadece makam sahibi olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Geçiş üstünlüğü, araçların üstüne yerleştirilecek sabit veya sökülüp takılabilir tepe lambasıyla sağlanacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ