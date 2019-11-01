Çakarlar söndü

Türkiye genelinde binlerce noktada gerçekleştirilen denetimlerde, yetkisi olmadığı halde çakar kullanmaya devam eden sürücüler tek tek durduruldu. Araçlarda inceleme yapan ekipler, aralarında kamu görevlileri ve rektörlerin de bulunduğu çok sayıda sürücüye, en yükseği 2 bin 4 lira olmak üzere ceza kesti. Çakarların sökülmesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, tekrarlanması durumunda, araçların trafikten men edileceğini sürücülere hatırlattı. Emniyet şeridi ihlali yapanlara da benzer şekilde cezai işlem uygulandı.

YAKA KAMERASIYLA TAKİP

İstanbul’daki denetimlerde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun ve GSM hatları üzerinden anlık veri ileten giyilebilir kamera da kullandı. Emniyet yetkilileri, yaka kamerası sayesinde trafik polisleriyle vatandaş arasında yaşanabilecek sorunların, iddiaların ve şikâyetlerin önüne geçileceğini açıkladı. Kontrol işlemleri, Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip edildi.

ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Çakar kullanımı ve şerit ihlaline yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Yeni kararlar doğrultusunda yetkisiz çakar kullanımına izin veren kamu görevlileri hakkında da idari işlem başlatılacak. Ayrıca, karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da ‘ağır kusur’ olarak sayılması için çalışma başlatıldı.

KİMLER KULLANABİLECEK?

Boyama şekilleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, kolluk otomobilleri ve devletin en üst protokolünde bulunan 29 makama ait araçlarda ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Makamların korumasından sorumlu araçlarda da, sadece makam sahibi olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Geçiş üstünlüğü, araçların üstüne yerleştirilecek sabit veya sökülüp takılabilir tepe lambasıyla sağlanacak.