Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana, milyonlarca Suriyeli, vatanlarından uzakta başka ülkelerde mülteci olarak yaşamlarını sürdürüyor. Mültecilerin en çok bulunduğu ülke ise Türkiye. Yıllardır Suriyelilere ev sahipliği yapan Türkiye, aynı zamanda bu insanların evlerine dönmesi için büyük çaba gösteriyor. Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarıyla bölge terörden temizlenmiş ve yüz binlercesi kendi ülkelerine dönmüştü. TSK, 9 Ekim’de Türkiye’nin sınırda terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Güvenli bölgeye TOKİ aracılığıyla konutlar yapılacak ve Suriyeli göçmen nüfusunun önemli bir bölümü buraya yerleştirilecek.

TOPRAĞIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ

Türkiye’nin Suriye sınırında yaşayan göçmenler güvenli bölgeye yerleşmek istiyor. İngilizlerin önemli kanalı BBC, Kilis ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriyelilerle röportajlar gerçekleştirdi. Tel Abyad'da, Suriye Milli Ordusu oluşumu içinde yer alan, muhalif Rakka Askeri Meclisi üyesi Mustafa El Nasır, “Tabii ki, bugün orada güvenli bölge olursa ve oraya evler yapılırsa, bütün Suriyeliler geri döner. Kesinlikle herkes toprağına, yetiştiği yere ve evine, ne olursa olsun sonunda geri dönecek. Suriyeliler güvenli bölge istiyor.

KONTROL TÜRKİYE’DE OLSUN

Muhalif Suriyeliler, bu bölgede sadece Türkiye'nin kontrol sahibi olmasını istiyor. Çünkü PKK ve PYD gibi örgütlerin yaklaşmasını istemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde olmasını istiyoruz. Güvenli bölge kurulursa ve Türkiye'nin kontrolü altında olursa oraya çadır bile koysalar döneriz. Çünkü güvenli bölgenin kontrolünü alacak olan ülke Müslüman bir ülkedir. Müslüman, adil ve zalimlere karşı Suriyelilerle birlikte olan bir ülkedir” ifadelerini kullandı. Şu an Akçakale'de yaşayan 19 yaşındaki Tel Abyadlı Nur Şeyh Ahmed, “Güvenlik olsun, okullar olsun, sağlık imkânları olsun. Çocukların gidebileceği okullar, hastaneler olsun. En önemlisi güvenlik sağlansın, döneriz. Evlerimiz orada, ablam da orada. Tel Abyad'a ve Resulayn'a dönerim, Rakka'ya dönmem. Rakka'ya gidemeyiz.

HASTANE VE OKUL İSTİYORLAR

Rakka'nın da alınmasını istiyoruz. Rakka'da ailelerimiz var. Rejimin olduğu yerde yaşamakta zorlanıyorlar. Şu an Rakka'ya dönersek, rejim beni kesin tutuklar çünkü Tel Abyadlıyız ve ÖSO'yu destekliyoruz. Biz muhalifiz ve rejimi istemiyoruz” dedi. Tel Abyadlı olduğunu belirten başka bir kadın ise “Tabii ki döneriz. Güvenlik sağlanırsa, hastane ve okul yapılırsa kesinlikle döneriz. İlk önce eğitim isteriz, çünkü bu durumda birçok çocuk eğitim görmedi. Çocukların eğitimlerine devam etmelerini isteriz. Hastanelere ve sağlık merkezlerine özen göstermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

SURİYELİLER GÜVENLİ BÖLGE İSTİYOR

Esed rejimi, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’ın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli'ye kucak açan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla yüz binlerce Suriyeli, kendi topraklarına döndü. Yine binlerce sığınmacı, TSK’nın terörden arındıracağı ve Türkiye’nin kontrolünde olacak güvenli bölgeye dönmek için sabırsızlanıyor.