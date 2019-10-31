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31 Ekim 2019 Perşembe 09:40:29 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:42:41

Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı nedir?

Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı nedir, ne zaman 2019? sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinde Cadılar Bayramı yürüyüşü, kostüm partileri ve farklı etkinlikler düzenleniyor. ABD'de kültürünün bir parçası olan Cadılar Bayramı, popüler kültürün etkisiyle ülkemizdeki gençler tarafından da yeni yeni kutlanmaya başlandı. Cadılar Bayramı hakkında merak edilen diğer tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Cadılar Bayramı ile ilgili merak edilenler..

Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı nedir, ne zaman 2019? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 31 Ekim 2019 Cadılar Bayramı oluyor.  Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinde Cadılar Bayramı yürüyüşü, kostüm partileri ve farklı etkinlikler düzenleniyor. ABD'de kültürünün bir parçası olan Cadılar Bayramı, popüler kültürün etkisiyle ülkemizdeki gençler tarafından da yeni yeni kutlanıyor.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Halloween yani bir başka deyişle 'Cadılar Bayramı' çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayram oluyor. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sıralanabiliyor.


CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı Hıristiyanlar tarafından kutlanan Pagan kökenli bir ritüeldir. Günümüzde dinden ayrı şekilde popüler bir kültür öğesine dönüşen bayram, her yıl ekim ayında kutlanır. Her sene 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween, Paganlar’da bu tarihin yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak simgelenmesi nedeniyle bu tarihte kutlanır.

Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. Ev sahibi “Şaka!” derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak “ruh keki” toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

Muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle tutucu Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar.


CADILAR BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu. Bu günde ayrıca ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti.

Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdiler.

7. yüzyılda Papa IV. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü -muhtemelen pagan festivalinin yerini alması için- 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi (31 Ekim) kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Halloween (holy evening/kutsal akşam) adı buradan geldi. Ortaçağın sonlarında seküler kutlamalar ile Hıristiyan bayramı kaynaştı. Avrupa'daki Reform hareketleri esnasında, özellikle Protestan Hıristiyanlar arasında, Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu; Britanya'da ise seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti.

Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde -pek çok bayram gibi- Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda, Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerinde getirdiler ve Cadılar bayramı ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi.

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