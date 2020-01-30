ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti.

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ByLock programı kullandıkları belirlenen 30 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Van, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Mersin, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonla polis ekipleri İstanbul'da 15, il dışında ise 7 kişi olmak üzere toplam 22 kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA-DHA