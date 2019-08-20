20 Ağustos 2019 Salı 12:49:32 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:00:01
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.
(AA)
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