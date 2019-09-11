Büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için Whatsapp grubu kuracak
Başkan Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi." dedi.
Toplantıda neler konuşuldu?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."
Külliyedeki 4 saatlik buluşmayı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:Bu buluşma marka şehirlerin gelişimine ciddi katkılar sağlayacaktır.
"Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak çalışmada, bakanlar ve başkanlar ortak çalışacak. Başkanlar arasında Whatsap grubu kurulacak"
"Tüm başkanlar CHP'liler de dahil Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Oluşan iklim, ülkenin birlik ve beraberliği adına önemli bir etki yapacaktır"
(AA)
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