Büyük temizlik harekatı hazırlığı

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Yurtiçinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK’yı darmadağın eden güvenlik güçleri, sınır ötesinde de teröristlere ağır darbeler indiriyor.

HAFTANİN’E PENÇE



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 27 Mayıs tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı Pençe Harekatı’yla PKK hareket edemez hale geldi. Komandolar bölgeyi karış karış tararken, terör örgütüne ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı dün, Pençe Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak’taki terör inlerini tek tek imha eden Mehmetçik, gözünü Suriye’deki PKK yuvalarına çevirdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan yaklaşık 40 zırhlı araç, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.



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Gece saat 01.00 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. Askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.

ABD’DEN SKANDAL TEKLiF: SURİYE’DEKİ YPG’LİLERİ DANİMARKA EĞİTSİN

ABD'nin, Danimarka'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği ortaya çıktı. Ülkenin saygın gazetelerinden Politiken'deki habere göre, Danimarka'nın, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapması gerektiği belirtildi. The Guardian gazetesi de, önceki gün İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceğini iddia etmişti.