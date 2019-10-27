'Büyük temizliği biz yapacağız'

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından ABD ve Rusya’yla varılan mutabakatlarla terör örgütü PKK/YPG’nin çekilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Suriye’deki diğer tüm güçlerinin aksini Türkiye’nin bölgede tek bir damla masum kanı dahi dökülsün istemediğini söyledi. Washington yönetiminin teröristleri temizleyemediğini belirten Erdoğan, “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve Dışişleri Bakanı'nı bir heyet olarak bize gönderdiler. Dedik ki 120 saatte temizlediniz temizlediniz, temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız, biz bu işi yürüteceğiz. Ve temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya’yla aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti bitti, bitmediği takdirde oralarda da yine bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız” dedi.

TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞTI

Kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı. Kendisini üzen bazı şeylerin olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bakıyorsunuz koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla masada oturup konuşuyorlar. Bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde, asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin hedefine büyük ölçüde ulaştığını belirten Erdoğan, “Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

MİLLETİMİZİ SİNDİREMEZSİNİZ

Bıçak kemiğe dayandığında güç kullanmaktan çekinmediklerini vurgulayan Erdoğan, “ABD ve Rusya’yla vardığımız mutabakatların sebebi budur. Yoksa Türkiye, terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. 'Bundan sonra size silah vermeyeceğiz” deniliyor. Verme. Zaten kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” dedi. Zamanında insansız hava araçları ve akıllı bomba taleplerinin reddedildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Uluslararası toplum bizi bununla tehdit ediyor. Fransa'sı bunu yapıyor, Amerika'sı bunu yapıyor, diğerleri bunu yapıyor. Biz de kendilerine açık ve net söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın, siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz” diye konuştu.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve eşi Constancia Mangue ile görüştü.

DESTEK VERİLMEZSE SINIRLARI AÇARIZ

Başkan Erdoğan, Suriyeliler konusunda Avrupa’dan hiçbir destek gelmediğini yineledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası toplumdan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelere destek vermesini beklediklerini belirtti. Erdoğan, “Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta birle 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse, sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa'ya. Kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz” dedi. Avrupa Birliği'nin 2015'te, 3 3 milyar avro destek sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Vermediler. Bunlar çok da yalancı. Onu da söyleyeyim. Dürüst değiller. Maalesef” dedi.

FENERBAHÇE TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ

25. yılını doldurarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Erdoğan’a plaket takdim edildi.

Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda, Fenerbahçe'nin kurulduğundan beri Türkiye'nin sporunun lokomotifliğini yapan bir kulüp olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir” dedi. Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu. Plaketini Ali Koç ve Vefa Küçük'ün elinden aldı. Tören sırasında Erdoğan için hazırlanan 'Bir Büyük Fenerbahçeli' adlı özel klip yayınlandı. Ardından Koç, Erdoğan'a Fenerbahçe rozeti taktı. 25. yıl dolayısıyla 25 numaralı forma ve 1 numaralı forma da Erdoğan'a hediye edildi.

Erdoğan, bir vatandaşın EYT ile ilgili sorusuna cevap verdi.

40 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLUNUR?

Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelişi sırasında bir kafenin önünde durarak, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili sorusuna “Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur” yanıtını verdi.